Si rompe tubatura a Milano, in 500 in zona San Siro senz’acqua

agenzia

Via Civitali si è allagata, tecnici al lavoro

MILANO, 11 AGO – Per una rottura della tubatura dell’acquedotto questa mattina all’alba, a Milano, si è allagata via Civitali e tuttora gli abitanti del quartiere sono senza acqua. Da quanto è stato riferito, attorno alle 5.30 si è verificata la perdita da uno dei tubi che corrono sotto il manto stradale e che già aveva dato problemi. La conseguenza, oltre all’allagamento di via Civitali che fortunatamente è ‘rientrato’ in poco tempo, è che da almeno sei ore, circa 500 persone – è una stima – che vivono nei palazzi anche nelle vie adiacenti, Morgantini, Zamagna e Aretusa, in zona San Siro, non hanno l’acqua. I tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare la rete idrica.

