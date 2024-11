Si schianta con scooter in inseguimento, tensione a Milano

agenzia

Fumo e bottiglie rotte, svuotato un estintore al Corvetto

MILANO, 25 NOV – Ancora tensione al Corvetto, quartiere periferico di Milano, anche se con un numero limitatissimo di protagonisti. I giovani hanno protestato, come ieri in viale Ripamonti, per la morte di Ramy Elgaml morto in un incidente stradale la notte fra sabato e domenica in scooter in un inseguimento dei carabinieri. Intorno alle 17.45 è stato svuotato un estintore all’angolo tra via dei Cinquecento e piazzale Gabriele Rosa. Nessuno è rimasto ferito. La polvere ha annebbiato per una decina di minuti la strada, dove sono state lanciate anche delle bottiglie. La Polizia di Stato, che presidiava la zona a una certa distanza, si è spostata e la ventina di ragazzi si sono dileguati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA