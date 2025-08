Si schiantano con la Porsche rubata, muore un ragazzo

agenzia

Gravi altri due giovani, l'incidente nella notte vicino Roma

ROMA, 04 AGO – Gravissimo incidente nella notte a Tivoli, alle porte di Roma. Tre ragazzi, a bordo di una Porsche rubata, si sono schiantati contro un cancello di un’azienda in via Maremmana inferiore e la macchina si è poi ribaltata. Sono stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco. Uno è morto mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la polizia che indaga.

