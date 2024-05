Si scontra con un capriolo in Trentino,muore motociclista 70enne

agenzia

Incidente a passo Vezzena tra Trentino e Veneto

TRENTO, 10 MAG – Un motociclista 70enne ha perso la vita in un incidente a passo Vezzena, in Trentino, a poca distanza dal confine con il Veneto. Dalle prime informazioni, pare che l’uomo si sia scontrato con un capriolo balzato all’improvviso sulla carreggiata stradale. La ricostruzione dell’accaduto è tuttavia ancora in corso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana. Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto uno sulle strade del Trentino negli ultimi due giorni. Nel pomeriggio di ieri ha perso la vita un giovane ciclista di 17 anni, Matteo Lorenzi, per uno scontro con un furgone, mentre nella notte è morto a Rovereto un vigile del fuoco volontario di 32 anni, Federico Volani, scontratosi con con un mezzo pesante mentre viaggiava a bordo della propria motocicletta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA