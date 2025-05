Si scontra in moto con un cinghiale, 59enne muore all’Elba

agenzia

Sindaco Portoferraio: 'Non fatalità,risolvere problema ungulati'

ISOLA D’ELBA (LIVORNO), 02 MAG – Un motociclista di 59 anni è morto ieri sera dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre viaggiava lungo la strada del Monumento che collega Marina di Campo a Lacona, all’isola d’Elba. La vittima è Rocco Andrianò, dipendente di Esa, azienda dei servizi ambientali dell’isola. Nello scontro è morto anche l’animale. Sul posto insieme ai sanitari anche i carabinieri. Esprime cordoglio il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini che ricorda Andrianò come “persona conosciutissima in tutta l’isola, sempre sorridente e disponibile”. Il sindaco evidenzia anche come l’incidente non possa essere “classificato come una fatalità. Appena ieri, sulla stampa locale, leggevamo il grido di allarme di un albergatore che denunciava per l’ennesima volta i problemi e i rischi che derivano dalla eccessiva e incontrollata presenza di ungulati sul territorio dell’isola. Oggi ci troviamo di fronte a una tragedia che ci mette tutti davanti alle nostre responsabilità. Saremo certamente criticati per il fatto di intervenire decisamente solo dopo un incidente di questo tipo, ma è il momento di dire basta e fare qualcosa di definitivo per risolvere questo problema. Faccio appello ai miei colleghi sindaci, al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, alla Provincia di Livorno, alla Regione Toscana, a tutti gli Enti coinvolti nella gestione del territorio, compreso il Governo nazionale. Che si rendano noti tempi certi per mettere in atto decisioni già prese da tempo”. Cordoglio è espresso anche dall’amministrazione comunale di Marciana: “Rocco era una persona molto conosciuta e stimata, sempre disponibile, solare e profondamente legata al territorio. Il suo impegno, la sua generosità e il suo spirito collaborativo hanno rappresentato un esempio autentico di cittadinanza attiva e amore per la comunità”.

