Siti sessisti, si va verso una maxi inchiesta: già aperto fascicolo per revenge porn

Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ha presentato una denuncia

Si va verso una maxi inchiesta per la vicenda dei siti sessisti in cui venivano pubblicate foto di donne, senza il loro consenso, accompagnate da commenti volgari e da insulti. I pm di Roma sono in attesa di una prima informativa della polizia Postale riguardo alla piattaforma Phica.eu, dove venivano pubblicati anche scatti di politiche, influencer e attrici, e non si esclude che i magistrati possano far confluiretutto all’interno dell’inchiesta già aperta sul gruppo “Mia Moglie” per revenge porn. Il procedimento sarà coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Non è escluso che successivamente anche altri procedimenti sui siti sessisti siano riunificati nel fascicolo di Roma.