Si sgancia in partenza cabina funivia Tofana, terrore a bordo

Cortina

Causa guasto elettrico, paura ma nessun ferito fra i 30 turisti

Momenti di terrore domenica scorsa a Cortina per lo sganciamento improvviso dalla partenza di Ra Valles di una cabina della funivia della Tofana, su cui si trovavano 30 turisti. L’incidente, che non ha avuto conseguenze per i passeggeri, sarebbe avvenuto – scrive il Corriere delle Alpi – per un guasto elettrico. Lo sganciamento ha fatto entrare in funzione il freno di emergenza; la cabina però è oscillata violentemente, nel vuoto, e a bordo è stato il panico. L’addetto ai comandi, presente nell’abitacolo, ha cercato di rassicurare i turisti, spiegando che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro.

