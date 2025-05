Si smarrisce in un uliveto, soccorso 91enne nel Tarantino

agenzia

In azione i carabinieri. Era disorientato ma in buone condizioni

MONTEMESOLA, 24 MAG – Attimi di paura e poi un sospiro di sollievo a Montemesola, nel Tarantino, per un uomo di 91 anni scomparso all’ora di pranzo e ritrovato dopo ore di ricerche nelle campagne del paese. Ieri, come ogni giorno, l’anziano si era seduto davanti casa per godersi qualche minuto di tranquillità. Ma quando i nipoti si sono affacciati per chiamarlo a tavola, la sedia era vuota. Di lui, nessuna traccia. L’allarme è scattato immediatamente. A dare impulso alle ricerche è stata una pattuglia dei carabinieri in transito, che ha notato l’agitazione dei familiari. Considerate le alte temperature e l’età dell’uomo, ogni minuto era prezioso. I militari, insieme ai parenti e ad alcuni residenti, hanno avviato una battuta serrata per perlustrare le strade del paese e le aree rurali circostanti. Dopo circa due ore, il lieto fine: l’anziano è stato ritrovato in un uliveto, seduto a terra sotto una pianta, visibilmente disorientato ma cosciente. Con sé aveva solo il bastone su cui si appoggia per camminare. Provato dal caldo e dalla paura, si è commosso alla vista dei soccorritori. Sta bene ed è già tornato a casa tra l’abbraccio dei suoi cari.

