Si spoglia in piazza per addio al celibato, turista picchiato

Giovane circondato e aggredito da un gruppo di persone a Nardò

NARDÒ, 16 SET – Si è spogliato in piazza per una goliardata mentre festeggiava con gli amici l’addio al celibato, ma è stato accerchiato da un gruppo di giovani del paese e picchiato a bastonate tanto da finire in ospedale. E’accaduto lo scorso fine settimana a Nardò, in Salento, ad un giovane turista australiano. Il giovane, poco meno di 30 anni, probabilmente dopo avere bevuto con gli amici, si sarebbe denudato per pagare una scommessa persa. Il pegno da pagare era di attraversare nudo la frequentatissima piazza delle Erbe a Nardò piena di persone davanti ai locali. Una bravata che non è stata apprezzata da alcuni presenti che lo hanno circondato e picchiato con le gambe tolte ad alcuni tavolini da bar. La scena è stata ripresa da diversi passanti e i video stanno facendo il giro del web. Il turista soccorso è stato portato in ospedale. Sull’accaduto indaga la polizia.

