Si stacca un masso e cade nel vuoto, morto un escursionista

agenzia

Compagni lo hanno visto precipitare senza poter fare nulla

SOSPIROLO, 11 MAG – Un escursionista 63enne è morto oggi sotto la Cima di Porta Bassa (Belluno) precipitando in un profondo canale roccioso. A dare l’allarme i quattro compagni che, arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui. Ad un certo punto i quattro lo hanno visto perdere l’equilibrio, dopo che si era staccato un masso su cui si stava tenendo, e cadere nel vuoto. Fissato il campo base in Pian Falcina, sul posto si è diretto il Soccorso alpino di Belluno, mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore effettuava una ricognizione. Individuati i compagni, la vittima è stata poi trovata una sessantina di metri più in basso, in un canale incassato. Sbarcato a monte in hovering, un tecnico di elisoccorso è sceso e ha raggiunto il corpo, messo su una barella e traslato in un punto più agevole della montagna, infine trasportata a Pian Falcina, dove attendevano i Carabinieri. L’elicottero ha riportato a valle anche i soccorritori. I compagni dell’uomo sono rientrati autonomamente.

