Si stacca valanga a Passo Cibiana, salvate tre persone

agenzia

E in corso la bonifica della massa nevosa

BELLUNO, 02 MAR – Una valanga si è staccata stamane nella zona di Passo Cibiana (Belluno), coinvolgendo tre persone, che sono sono state estratte vive della massa nevosa. Sul posto sta operando anche l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. Il soccorso alpino informa che è ora in corsa in corso la bonifica dell’area della slavina, per scongiurare l’eventuale presenza di altre persone.

