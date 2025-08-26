Si suicida con la balestra, in casa aveva bombola di azoto

agenzia

Il suicidio a Mantova, pacco disinnescato dagli artificieri

MILANO, 26 AGO – Momenti di paura ieri a Mantova, dove nel pomeriggio un 35enne si è ucciso per strada in corso della Libertà, nel centro, con una balestra. Addosso aveva un biglietto nel quale spiegava di aver lasciato sul tavolo di casa un pacco con l’invito ai vigili del fuoco di aprirlo. Alla fine gli artificieri hanno scoperto che conteneva una bombola di azoto. Dopo il suicidio, nel palazzo di via Bonomi dove l’uomo viveva in un appartamento al primo piano sono intervenuti i carabinieri oltre ai vigili del fuoco che hanno sgomberato l’intero edificio e alla Polizia locale che ha chiuso la strada al traffico. Sono stati gli artificieri di Milano, dopo una serie di accertamenti, ad aprire il pacco e a scoprire la bombola di azoto che è stata affidata a personale specializzato per lo smaltimento. Alle 21.30 circa è terminata l’operazione e gli abitanti sono potuti rientrare negli appartamenti

