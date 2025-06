Si suicida in cella a Cagliari, era stato latitante per due anni

agenzia

Denuncia associazione Sdr, Arzu era in carcere da 3 settimane

CAGLIARI, 09 GIU – “Sgomento e dolore nella casa circondariale di Cagliari-Uta dove stanotte si è tolto la vita Sandro Arzu, in carcere da tre settimane”. Lo denuncia, in una nota, Maria Grazia Caligaris, dell’associazione Socialismo Diritti Riforme esprimendo “vicinanza ai familiari per questo epilogo tragico”. “A nulla è valso l’intervento dei Sanitari che, allertati dagli Agenti Penitenziari, hanno tentato lungamente ma invano di rianimarlo”, aggiunge Caligaris. Arzu era stato catturato il 26 maggio dai carabinieri a Cagliari, dopo 2 anni di latitanza. Il 56enne di Arzana, in Ogliastra, era accusato, insieme ad altre 4 persone, dell’omicidio di Beniamino Marongiu, il 52enne ucciso il 9 luglio 2024 ad Arzana. L’uomo era già stato condannato per omicidio e traffico di droga ed era alla macchia dal 2023. .

