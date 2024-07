Si tuffa nel fiume Oglio e non riemerge, morto 13enne

agenzia

Recuperato dai Vigili del fuoco, inutili tentativi di rianimarlo

CREMONA, 29 LUG – È stato recuperato cadavere dai vigili del fuoco il ragazzino caduto nell’Oglio a Soncino, in provincia di Cremona. La vittima è un 13enne di origine straniera e, stando a quanto si è appreso, si sarebbe tuffato intorno alle 20, davanti ai genitori e al nonno, senza più riemergere. Quando i pompieri lo hanno recuperato, è stato affidato agli operatori del 118, che hanno tentato in ogni modo, ma vanamente, di rianimarlo. Indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, nel tratto di fiume dove si è consumata la tragedia, in località Parco la Pedrera, sarebbe vietato alla balneazione.

