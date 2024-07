Si tuffa nel torrente e viene trascinato via, disperso 17enne

agenzia

In Val Masino ricerche in corso, salvato amico che era con lui

SONDRIO, 09 LUG – Si è tuffato in una pozza profonda del torrente Masino per fare il bagno, cercando di vincere la calura di una giornata dalle temperature decisamente estive, ed è stato trascinato dalla corrente del corso d’acqua a Cataeggio, frazione in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ingrossato a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la zona. Sono in corso dalle 14 circa le ricerche di un 17enne che risulta disperso. La segnalazione ai soccorritori è arrivata da altri giovani presenti, che sarebbero riusciti a salvare un altro ragazzo prima che venisse trascinato dall’acqua. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero AB412 del Nucleo dei Vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori, in queste ore impegnati nelle ricerche con i colleghi del Comando provinciale di Sondrio.

