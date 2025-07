Si tuffa nelle cascate del fiume, 25enne muore nel Fiorentino

agenzia

Amici lo soccorrono subito, 118 ha tentato la rianimazione

MARRADI (FIRENZE), 04 LUG – Un 25enne è morto nel pomeriggio vicino a Marradi, tuffandosi alle cascate di Valbura, in località Crespino del Lamone, paesino meta di gitanti sull’Appennino. Potrebbe aver avuto un malore all’impatto con l’acqua o aver subito dei traumi con le rocce, comunque sia ha perso conoscenza. Il giovane, di origine africana, è stato soccorso dagli amici che lo hanno portato a riva mentre davano l’allarme al 118. E’ arrivata un’ambulanza da Marradi e poi anche l’elisoccorso. Purtroppo i tentativi di rianimazione non l’hanno salvato ed è deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco per il supporto tecnico necessario e i carabinieri per gli accertamenti consueti. Le cascate di Valbura sono un’attrazione naturalistica molto gettonata in estate. Si presentano con vasche naturali e salti rocciosi da una quota all’altra del torrente, in un alveo stretto, che scorre fra pareti irregolari. Il 25enne potrebbe aver colpito delle pietre a tuffarsi, forse sul fondale, ma pure l’urto con l’acqua potrebbe avergli causato un fatale malore.

