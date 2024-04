Sicurezza: anche droni controllano territorio alle Cinque Terre

agenzia

Prefetto Spezia, massima attenzione ai luoghi affollati

GENOVA, 28 MAR – “Massima attenzione ai luoghi affollati ed intensificazione della vigilanza agli obiettivi a rischio”. Sono le decisioni adottate dal Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, insieme alle Forze dell’Ordine e ai rappresentanti del Comune e della Provincia. Le misure sono state decise a seguito dell’attentato terroristico a Mosca e dell’avvicinarsi della Pasqua. E’ stata potenziata l’attività di controllo del territorio, soprattutto nei luoghi frequentati dai turisti e dove si registra una maggior concentrazione di persone, prevedendo, se del caso, anche l’impiego del drone in uso alla Polizia Locale della Spezia. Sono state innalzate le misure di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di sosta delle autostrade. Anche le misure di sicurezza nell’ambito portuale e all’imbarco per le Cinque Terre lungo la Passeggiata Morin sono state aumentate. “Ringrazio il personale delle Forze dell’Ordine che, in questi giorni di festa, sarà impegnato in servizio per garantire la sicurezza di tutti, sottraendo tempo alla vita familiare.” ha concluso il prefetto.

