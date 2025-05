Sicurezza stradale, startup lancia etilometro automatico

agenzia

'Annuserà' abitacoli a caccia di tracce e bloccherà avviamento

GENOVA, 19 MAG – Un monitoraggio costante dell’abitacolo di tir, bus e pullman per verificare in modo automatico l’eventuale concentrazione di alcol e bloccare l’avviamento del mezzo oppure, se in movimento, lanciare un alert all’autista e al responsabile dei mezzi. È questa la soluzione innovativa messa a punto dall’azienda spezzina Safety Driving Solutions che ha lanciato sul mercato “Drive 1”, il nuovo etilometro automatico per veicoli per una sicurezza stradale 2.0. “Drive 1 oggi è l’unico prodotto che offre una funzione sia di prevenzione sia di monitoraggio durante tutto il viaggio del mezzo sul quale viene installato – spiega l’amministratore unico di SDS, Riccardo Failla – garantendo la sicurezza dell’impresa titolare del veicolo e del conducente. Va poi sottolineato come il dispositivo sia stato pensato come strumento di prevenzione a tutela sia dell’autista che del mezzo di trasporto. Inoltre SDS non gestisce i dati sensibili dei conducenti ma una banca dati collegata alle targhe dei veicoli che viene condivisa con i datori di lavoro”. Il prodotto, pensato per le compagnie di trasporto, logistica e trasporto pubblico, oltre al controllo della presenza di alcol, è dotato di un sistema GPS e di un software di gestione avanzato, che permette alle imprese di ricevere alert in tempo reale sui possibili rilevamenti di alcol, monitorare lostatus dei veicoli, rilevare eventuali manomissioni e verificare la loro posizione in ogni momento.

