Sindacato,’mai cosi tanti suicidi tra detenuti e agenti’

agenzia

Record negativo in 6 mesi. Altro recluso si toglie vita a Paola

ROMA, 01 LUG – “Nel carcere di Paola, in provincia di Cosenza, si è tolto la vita un altro detenuto: siamo al cinquantunesimo suicidio in sei mesi. Lo Stato ormai ha ammainato bandiera bianca. A questo suicidio si aggiunge quello di un poliziotto della penitenziaria ieri, il quinto tra gli agenti dall’inizio del 2024. Non ci sono stati mai così tanti suicidi nei primi sei mesi dall’inizio di un nuovo anno, né tra gli agenti, né tra i detenuti: è un record negativo che li accomuna, perché completamente dimenticati dallo Stato”. Così il segretario del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo.

