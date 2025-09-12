Sindaci Irpinia, ‘anno scolastico a rischio per crisi idrica’

agenzia

Appello dei primi cittadini al ministro Valditara

AVELLINO, 12 SET – “Dotare le scuole di serbatoi e sistemi di autoclave in grado di assicurare un regolare approvvigionamento idrico”. L’appello firmato da 14 sindaci della provincia di Avellino è rivolto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per mettere in sicurezza l’anno scolastico e tutelare la continuità delle attività didattiche messe fortemente in discussione dall’emergenza idrica che da mesi mette in ginocchio l’Irpinia. “Nostro malgrado – scrivono i primi cittadini di Montefredane, Pietradefusi, Santa Paolina, Grottolella, Petruro Irpino, Solofra, Ospedaletto d’Alpinolo, Montemiletto, Paternopoli, Altavilla Irpina, San Potito Ultra, Mercogliano, Parolise e Montefalcione – siamo costretti ad emanare ripetute ordinanze per garantire la sicurezza e l’incolumità di studenti e personale scolastico. A causa delle continue chiusure degli istituti dovute alla mancanza d’acqua, l’anno scolastico è a forte rischio nei nostri comuni”. A confermare l’allarme dei sindaci, lo stop all’erogazione idrica, fino a stasera, in 63 comuni, compreso il capoluogo Avellino, per la rottura della condotta adduttrice di Cassano Irpino.

