Sindaco Ancona contro governo, ‘stop sbarchi, città ha dato’

agenzia

Esponente Fi: "guardare altrove, mi aspetto rivisitazione'

ANCONA, 20 AGO – “Ancona ha dato, ora si guardi altrove. La città e le istituzioni tutte non si sono mai sottratte al proprio ruolo e al dovere morale di accogliere chi è in fuga dal proprio paese di origine”. Lo scrive in un post sui social il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, eletto con il centrodestra, commentando la notizia dell’approdo venerdì 22 agosto della nave ong Ocean Solidaire con 64 migranti. “Organizzazione, risorse, strutture, beni di primo soccorso non sono mai stati negati a chi sbarcava nel porto. – dice Silvetti – Ora però non possiamo più tacere sul fatto che le Ong continuino strumentalmente a trasportare migranti a vario titolo e che allo stesso tempo si continuino a far approdare flussi nei porti più lontani dal recupero in mare. Ora gli sbarchi cominciano per davvero ad essere troppi anche per noi e per le Marche. Mi aspetto dal governo una rivisitazione complessiva della situazione anche alla luce delle esigue risorse e della continuità delle attività portuali”.

