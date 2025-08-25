Sindaco Basilicata, siamo abbandonati, Meloni venga da noi

agenzia

S. Paolo Albanese 204 abitanti, comune più piccolo della regione

POTENZA, 25 AGO – A San Paolo Albanese (Potenza), il più piccolo dei comuni della Basilicata con 204 residenti, gli effetti dello spopolamento ed i pochi servizi si fanno sentire. Il sindaco, Mosè Antonio Troiano, non si rassegna e si dice contrario al nuovo piano strategico nazionale delle aree interne. “Siamo completamente abbandonati”, afferma il primo cittadino conversando con l’ANSA e rivolge un invito alla presidente del consiglio Giorgia Meloni a “venire da noi in visita per toccare con mano le difficoltà dei piccoli comuni delle aree interne”. Situato nella Val Sarmento, ad un’altitudine di 843 metri, San Paolo Albanese, di cultura arbereshe, affonda le sue origini nel 1534. I residenti mantengono ancora vive tutte le tradizioni arbereshe, gli usi, i costumi, la lingua, il rito religioso greco-bizantino e le feste popolari. Troiano si dice contrario al nuovo piano strategico nazionale delle aree interne. “Il documento – afferma – contiene una frase scellerata dove si rileva che il nostro cronicizzato declino è irreversibile, per cui dobbiamo fare il possibile per accompagnarli in modo dignitoso verso una sostanziale chiusura. Ebbene questa è una scelta che non si può condividere ed è per questo che invito la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni a farci visita per poter constatare con mano i valori di questa comunità, le difficoltà che viviamo e dare anche un segnale di speranza alle nuove generazioni”. Per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne “abbiamo creato – conclude Troiano – anche la Rete Civica Meridionale, che sta crescendo sempre di più, che ci consente di fare squadra tra Comuni.

