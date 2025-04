Sindaco Cividate, celebreremo 25 aprile con altri Comuni

agenzia

Manifestazione annullata non riguardava 80 anni Liberazione

BRESCIA, 24 APR – “La celebrazione del 25 aprile in Valle Camonica è stata organizzata in maniera zonale e per i Comuni della alta e media Valle si svolgerà a Edolo, anziché presso i singoli Comuni valligiani”. Lo afferma Alessandro Francesetti, sindaco di Cividate Camuno (Brescia), uno dei Comuni del bresciano che hanno annullato la cerimonia per gli ottant’anni della Liberazione, precisando di condividere “i valori democratici che uniscono tutte le componenti politiche e sociali, riconoscendo la comune identità democratica della nostra Comunità”. Ad essere stata annullata, precisa ancora il Comune, è stata la manifestazione del giorno successivo. “Era l’intitolazione agli Alpini del Piazzale, che nulla ha a che vedere con la festa della Liberazione – dice il primo cittadino – È stata annullata a seguito del grave lutto che ha colpito l’intera comunità di Cividate Camuno che, con questo piccolo gesto, ha inteso stringersi rispettosamente al cordoglio della famiglia e all’intero corpo della Polizia di Stato per la perdita del caro Federico Troletti morto in un incidente stradale martedì”.

