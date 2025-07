Sindaco Cogne, ‘nel pomeriggio si deciderà quando riaprire’

agenzia

"Quattromila persone in paese, non si prospettano grossi disagi"

AOSTA, 30 GIU – “Nel pomeriggio verificheremo lo stato di avanzamento lavori, faremo il punto della situazione con la protezione civile e si prenderanno delle decisioni per la riapertura definitiva. Sono cadute due piccole colate detritiche, niente di particolare è venuto giù. Però hanno ostruito la strada, che è stata bloccata da questa notte alle 3 sino alle 12.30” di oggi, quando è stata aperta una finestra di passaggio per i mezzi, durata un’ora. Così il sindaco di Cogne, Franco Allera, dopo le due frane cadute lungo la strada regionale 47, unica via di accesso al Comune ai piedi del Gran Paradiso. Il primo cittadino stima che al momento ci siano in paese tra le 3 mila e le 4 mila persone, “il doppio delle 1.800 che erano state evacuate lo scorso anno” in elicottero, quando i danni dell’alluvione avevano isolato il paese per quattro settimane. “Ci sono molti visitatori in paese, è chiaro che qualche disagio c’è, ma se risolviamo tutto entro oggi direi che non si prospettano grossi problemi”. Al contrario dell’evento dell’anno scorso, “ieri sera non ha neanche piovuto a Cogne. C’è stata una perturbazione intensa, con pioggia torrenziale in località Chevril, dove c’è il ponte in costruzione, in una zona localizzata”, più a valle.

