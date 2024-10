Sindaco comune isolato nel catanzarese, crollata casa disabitata

agenzia

'Cittadini spalano fango, chiederemo lo stato di calamità'

S.PIETRO A MAIDA, 21 OTT – Una casa disabitata è crollata a San Pietro a Maida a causa delle forti precipitazioni delle scorse ore nella zona del catanzarese. Lo ha reso noto il sindaco Domenico Giampà che ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Il comune risulta ancora isolato per l’inagibilità delle strade. “Sull’intero territorio comunale – afferma il sindaco – si registrano danni a causa delle incessanti piogge, smottamenti e frane. Esondato il torrente Nocelle. Diverse le abitazioni allagate, una casa è crollata, ma per fortuna all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. In attesa dei soccorsi molti cittadini danno una mano con mezzi agricoli e spalano il fango”. “Grazie a Dio – aggiunge il sindaco – non ci sono feriti al momento. Chiederemo lo stato di calamità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA