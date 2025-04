Sindaco di Roma Gualtieri in Fvg per il Viaggio del Ricordo

agenzia

Tappa alla foiba di Basovizza per rendere omaggio alle vittime

TRIESTE, 15 APR – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato gli studenti di 16 licei di Roma all’auditorium della Fondazione Carigo di Gorizia, in occasione del Viaggio del Ricordo. Successivamente si è spostato a Trieste, dove insieme con il sindaco della città, Roberto Dipiazza, si è recato alla Foiba di Basovizza per rendere omaggio alle vittime. “Si tratta di un viaggio importante per conoscere i luoghi della terribile vicenda dell’ esodo e delle foibe – ha detto – portiamo qui tanti giovani perché è bene che si conosca la storia tragica che ha portato a quell’esodo, che ha visto centinaia di migliaia di giuliano dalmati lasciare le proprie terre e perdere la vita. La storia – ha sottolineato – va sempre conosciuta nella sua interezza, ma c’è ancora molto da fare, dopo tanti anni di rimozione della vicenda e della tragedia, una vicenda che costituisce una ferita per una parte della comunità del nostro Paese, una storia complessa che spesso è stata strumentalizzata, rimossa, cancellata. Ma – ha proseguito – è una pagina che non può essere nascosta, va vista e riconosciuta per quello che è”. Gualtieri ha anche ricordato la figura del “nonno paterno: era di Lussino, la famiglia si è spostata in Italia prima della fine della guerra, non sono stati quindi profughi, ma comunque hanno perso le loro terre come molti altri. Anche dal punto di vista personale – ha concluso – per me è particolarmente emozionante venire in questi luoghi”.

