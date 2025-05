Sindaco Gaeta, straordinario successo per l’Amerigo Vespucci

agenzia

'Occasione di rilancio per la città, organizzazione impeccabile'

ROMA, 27 MAG – “Uno straordinario successo”. Così il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha descritto la 15/ma tappa del tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che è rimasta ormeggiata nel centro laziale dal 24 al 26 maggio. “Un evento di tale portata ha rappresentato una straordinaria occasione di rilancio e valorizzazione della città, sia dal punto di vista turistico, che culturale – ha detto -. La macchina organizzativa per ricevere il Vespucci, attraccato per tre giorni alla banchina Salvo D’Acquisto del porto commerciale, ha funzionato con efficienza. Un’organizzazione che ha lavorato per accogliere ai massimi livelli la ‘regina dei mari’ e per garantire in sicurezza, gli afflussi di accesso e uscita dall’area del porto”.

