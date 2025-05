Sindaco, Gassman padre non avrebbe censurato idee altrui

agenzia

Replica al figlio dell'attore dopo il raduno dell'ultradestra

MILANO, 19 MAG – Vittorio Gassman, “uomo di cultura eclettico, non ebbe mai paura di esternare la propria appartenenza politica” e “come tutte le persone di valore, che hanno fatto la storia del nostro Paese, probabilmente non avrebbe combattuto con la censura aprioristica le idee altrui ma con la forza di idee più convincenti”. Il sindaco leghista di Gallarate (Varese) Andrea Cassani replica così all’attore Alessandro Gassmann che ha chiesto di togliere il nome del padre dal Teatro Condominio della cittadina in provincia di Varese, dove sabato si è tenuto il Remigration Summit, il raduno dell’ultradestra contro l’immigrazione di massa.

