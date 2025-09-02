Sindaco Gorizia, emergenza minori stranieri non accompagnati

agenzia

Ziberna scrive a Piantedosi e Giorgetti, servono nuove norme

TRIESTE, 02 SET – Un “urgente intervento normativo” per far fronte alla “emergenza insostenibile” dei “rintracci costanti di minori stranieri non accompagnati” è stato chiesto in una lettera dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ai ministri dell’ Interno, Matteo Piantedosi, e dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, e per conoscenza al presidente della Regione Fvg, Fedriga. Ziberna suggerisce di “spostare in capo al Governo, attraverso le Prefetture, la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, stante l’oggettiva impossibilità da parte dei Comuni, soprattutto di quelli sottoposti a maggiori sollecitazioni”. Ziberna parte dal presupposto che i rintracci avvengono nei Comuni del Fvg, e “in particolare a Gorizia e in quelli che si affacciano sul confine, in misura assai più importante rispetto agli altri Comuni italiani, in quanto letteralmente attraversati dalla cosiddetta ‘rotta balcanica’”. Il sindaco elenca anche le criticità della situazione: “la gestione dei collocamenti dei minori”, la carenza di “comunità socioeducative disponibili all’accoglienza”, i costi per le relative rette e di trasporto e accompagnamento. Senza contare la “ulteriore criticità” emersa, con una Circolare del Ministero dell’Interno, della carenza di fondi ministeriali per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni. Per Gorizia la spesa sostenuta “e non rimborsata per gli anni 2023, 2024 e 2025 è di 3,8 milioni di euro”. Cifra che “sta producendo un pregiudizio degli equilibri nel bilancio comunale”. Ziberna chiede che “sia consentito porre in essere un presidio centralizzato dei flussi”.

