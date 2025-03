Sindaco Gorizia, sold out per domani, bentornato presidente

agenzia

Affetto, ricambiato, da Mattarella e Pahor che saranno in città

TRIESTE, 14 MAR – “Non vedo l’ora di dire domani ‘bentornato presidente'”. Lo ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, in un videomessaggio rivolto alla visita, domani, a Gorizia del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, e il presidente emerito della Slovenia Borut Pahor. Ziberna ha espresso “soddisfazione, apprezzamento e ringraziamento” ai due presidenti, che giungeranno per “ricevere con le loro mani il più prestigioso riconoscimento del nostro territorio: il premio Sant’Ilario e Taziano, per il ruolo importantissimo svolto da entrambi accompagnando la nostra candidatura e lo straordinario percorso di Nova Gorica Gorizia capitale della Cultura”. Il sindaco ha ricordato che Mattarella era stato proprio a Gorizia l’8 febbraio scorso con la sua omologa della Slovenia, Natasa Pirc Musar in occasione dell’inaugurazione dell’anno della Cultura. Riferendosi a Mattarella e Pahor, Ziberna ha parlato di una “dimostrazione dell’affetto che nutrono nei confronti del nostro territorio, affetto che è assolutamente ricambiato, non solo dal sindaco e dall’amministrazione comunale ma da tutto il territorio. Prova ne è – ha concluso – che i circa 500 posti a disposizione al Teatro Verdi per invitati e cittadini sono andati letteralmente sold out in pochissimi giorni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA