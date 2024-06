Sindaco incita, forza soccorritori sia ultimo giorno ricerche

agenzia

Si cerca Cristian, 5/o giorno. Fratello segue da sede Cri

PREMARIACCO, 04 GIU – “Forza soccorritori, che oggi sia l’ultimo giorno di ricerca per ridare Cristian ai suoi familiari”. E’ l’incitamento espresso stamani dal sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, alla ripresa delle ricerche, per il quinto giorno consecutivo, di Cristian Casian Molnar, di 25 anni, travolto dalla piena del fiume Natisone. Da venerdì sera, il fratello di Cristian, giunto dall’Austria dove abita, segue incessantemente la vicenda, ospite del locale Comitato della Croce rossa. “Siamo molto credenti – ha fatto sapere – e speriamo ancora nel miracolo”. Il giovane è in costante contatto coi genitori, che si trovano in Romania, con cui fa continue videochiamate per aggiornarli sull’andamento delle ricerche.

