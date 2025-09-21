Sindaco Massa Martana, gente spaventata e in strada per sisma

agenzia

Il terremoto è stato avvertito in gran parte della zona

MASSA MARTANA (PERUGIA), 20 SET – E’ scesa in strada gran parte della popolazione di Massa Martana, nell’Umbria centrale, in seguito al terremoto di magnitudo 3.8 registrato nella serata di sabato. Lo ha riferito il sindaco Francesco Federici, raggiunto dell’ANSA. “La scossa è stata molto forte e al momento gran parte del paese è in strada, spaventata” ha spiegato. “Sono stato subito contattato dal centro regionale di Protezione civile – ha detto ancora il sindaco – e dalla presidente della Regione Stefania Proietti che ha mostrato vicinanza. Per ora mi sono state segnalate due situazioni con potenziali, apparentemente lievi, danni strutturali ad unità abitative. Ma ogni valutazione, anche attraverso i vigili del fuoco, verrà fatta nelle prossime ore”. La scossa è stata avvertita “in maniera molto forte” dalla popolazione anche a Todi. “Non ho notizie di problemi nella nostra zona” ha spiegato il sindaco Antonino Ruggiano rispondendo sempre all’ANSA.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA