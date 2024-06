Sindaco record in Abruzzo, Piluso eletto per la settima volta

agenzia

Primo cittadino dal 1990; in Consiglio anche il figlio

SCHIAVI DI ABRUZZO, 27 GIU – Dal 1990 ad oggi è il sindaco di Schiavi di Abruzzo, piccolo centro di 640 abitanti in provincia di Chieti, al confine con il Molise. Si tratta del socialista Luciano Piluso, ragioniere, classe 1956, eletto nell’ultima tornata elettorale delle Comunali con il 94,96% dei voti, pari a 339 preferenze. Sullo scranno più alto del Comune abruzzese, Piluso dunque siede da 35 anni, esperienza intervallata solo nel quinquennio 2004-2009, quando ha rivestito il ruolo di vice-sindaco. Nella giornata di mercoledì, ha giurato di rispettare la Costituzione e le leggi italiane per la settima volta. Un caso di longevità amministrativa che raro in tutta Italia. Altra curiosità vuole che tra i banchi del consiglio, Luciano Piluso troverà il figlio Giuliano, eletto in minoranza. Nel 2008, dopo l’arresto del presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, ha anche rivestito il ruolo di consigliere regionale per sei mesi. E’ stato più volte presidente della Comunità Montana Alto Vastese.

