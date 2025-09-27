Sindaco Sala dal palco della Scala, ‘Free Gaza’

agenzia

Il primo cittadino lo ha detto nel discorso ai Fashion Awards

MILANO, 27 SET – “Free Gaza!”: lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiudendo il suo saluto al mondo della moda riunito al Teatro alla Scala per i Cnmi Sustainable Fashion Awards. Fuori dal Piermarini, nella piazza che ospita Palazzo Marino, sede del Comune, da ieri ci sono le tende dell’accampamento milanese del presidio permanente “100 Piazze per Gaza”, i cui attivisti avevano chiesto di poter salire sul palco per spiegare le ragioni della loro protesta. “Stiamo vivendo un periodo molto duro, lo sapete meglio di me” ha detto al mondo della moda il sindaco, che alla Scala è padrone di casa in quanto presidente del Cda della Fondazione. “Le peggiori disuguaglianze sociali, la crisi climatica, e le città sono i luoghi in cui normalmente – ha spiegato Sala parlando agli invitati – questi problemi sono più evidenti. Prendete Milano, per esempio. Stiamo ancora vivendo un periodo molto buono”. Tuttavia, “affrontiamo problemi come il costo della vita, il costo delle abitazioni, le disuguaglianze sociali, l’insicurezza. Quindi, c’è solo un modo: restare insieme, lavorare insieme. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, e la vostra voce è molto forte. La voce del settore della moda è molto, molto forte”. Quindi, “ora godiamoci questo evento di questa sera. Lasciate che mi congratuli con i vincitori dei premi. E infine – ha concluso – permettetemi di dirvi un’ultima parola: Free Gaza”.

