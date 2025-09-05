Sindaco Trieste chiede rimborsi spese per minori stranieri

agenzia

'Abbiamo anticipato 22 milioni, lo Stato deve ridarceli'

TRIESTE, 05 SET – “Abbiamo speso 22 milioni per i minori stranieri non accompagnati e lo Stato deve ridarceli”. Lo ha detto il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza al quotidiano Il Piccolo che stamani pubblica due pagine sull’emergenza dei minori stranieri non accompagnati. Dipiazza ha annunciato che stamani parlerà dell’ argomento “direttamente al ministro Salvini – in visita a Udine – Abbiamo rispettato la legge e ora Roma ci deve garantire le risorse necessarie. Altrimenti, mi incateno al Quirinale”, ha dichiarato provocatoriamente. Due giorni fa il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha inviato una lettera ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e dell’ Economia Giancarlo Giorgetti denunciando “un’emergenza ormai insostenibile” e sottolineando che il comune da lui amministrato ha anticipato quasi 4 milioni per questo tipo di assistenza che non sono mai stati rimborsati. Dal canto suo il sindaco Alessandro Basso ha reso noto che i rimborsi attesi dallo Stato ammontano a 2,2 milioni di euro.

