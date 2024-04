Sindaco Venezia, ‘ticket d’accesso è per preservare la città’

agenzia

'Chiedo scusa per il disagio, ma sono soddisfatto'

VENEZIA, 25 APR – “Non si è mai fatto nulla per regolare il turismo, la politica non lo fa perché non ha interesse a farlo. Io l’ho fatto”. Così il sindaco Luigi Brugnaro nel primo giorni di applicazione del ticket d’ingresso a Venezia. Brugnaro era presente in uno dei varchi principali dei controlli, davanti alla stazione ferroviaria. “Chiedo scusa per il disagio ma dobbiamo fare qualche cosa – ha aggiunto – non si può solo parlare, bisogna provare a fare. Abbiamo il dovere e il compito di preservare la città per le prossime generazioni. La paura del cambiamento è legittima, ma se la paura blocca tutto non c’è non c’è futuro”.

