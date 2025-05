Sinner dal Papa: «Agli Internazionali siamo in gioco»

Vaticano

Era accompagnato dai genitori. Binaghi dona a Leone tessera Fit

All’incontro col Papa Sinner era accompagnato dai genitori. Dopo i saluti inziali, ‘piacere, onorato’ ha detto il campione, il numero uno al mondo ha presentato il padre e la madre al Pontefice che ha chiesto se parlassero tedesco e Sinner ha confermato ‘Si, noi parliamo tedesco’. Quindi Alberto Binaghi ha donato la tessera della Fit a Leone XIV. Il Pontefice si è poi complimentato per il match di ieri (‘Hai vinto’, ha detto Prevost, e Sinner ha replicato: ‘Ci siamo riusciti’) e ha chiesto come stesse andando il torneo a Roma. “Siamo in gioco, all’inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso”, ha detto Sinner.

