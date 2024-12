Sisal lancia ‘Numera’, l’app che ‘traduce’ i sogni in numeri

agenzia

Una Smorfia 2.0 per aiutare i giocatori a tentare la fortuna

ROMA, 18 DIC – Si chiama ‘Sisal Numera’ ed è l’ultima novità dell’app del SuperEnalotto che interpreta i sogni e li ‘traduce’ in numeri da giocare. Una Smorfia 2.0 che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta i giocatori a tentare la fortuna ispirandosi al mondo onirico. Molto più di una semplice funzionalità, ‘Sisal Numera’ è un ponte tra il mondo dei sogni e quello dell’innovazione nel mondo del gioco. Grazie a un’avanzata tecnologia di Intelligenza Artificiale generativa sviluppata attraverso il forte know-how di Sisal, infatti, oltre a interpretare i sogni e suggerire una combinazione unica di sei numeri, questa innovazione svolge il ruolo di un assistente virtuale a cui chiedere supporto per un’experience di gioco ancora più sicura, coinvolgente e divertente. “I sogni sono un linguaggio universale, un mix di emozioni e simboli che appartengono a tutti noi – ha detto Valeria Carbone, product innovation Director di Sisal -. Con Sisal Numera abbiamo trasformato questa esperienza intima e personale in un momento di intrattenimento che si lega perfettamente a quello del SuperEnalotto, dimostrando ancora una volta come l’innovazione possa migliorare la nostra relazione con il gioco”. Utilizzare Sisal Numera è semplice, coinvolgente e intuitivo, basta accedere all’app, raccontare il proprio sogno nella chat dedicata, rispondere alle domande che l’AI Angel sottoporrà all’utente per elaborare un risultato ancora più preciso e accurato e attendere, dopo pochi secondi, che tutti i dati e i dettagli siano analizzati per ricevere una combinazione personalizzata di numeri. Ognuno dei numeri sarà poi supportato dall’opportuna spiegazione e interpretazione che lo lega a quel determinato sogno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA