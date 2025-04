Sisma Avezzano, tornano dopo un secolo gli orologi su municipio

agenzia

Decorano le torri laterali, previsto restauro sala consiliare

AVEZZANO, 10 APR – Dopo oltre un secolo dal terremoto del 1915, sono stati installati e messi in funzione due orologi sulle torri laterali del Palazzo municipale di Avezzano (L’Aquila). Un intervento previsto nel progetto originario dell’ingegnere Raffaele Bultrini, datato 1920, ma mai realizzato. L’accensione degli orologi è avvenuta alle 12 in punto, in contemporanea con la sirena cittadina di mezzogiorno. L’intervento è stato promosso dal sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e firmato dall’architetto Sandro Maccallini, con modifiche concordate con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. A eseguire l’installazione è stata la ditta Trebino di Genova, specializzata in dispositivi di orologeria monumentale. I lavori sono stati seguiti dalla soprintendente Cristina Collettini. Gli altri oblò delle torri civiche sono stati chiusi con infissi in vetro e metallo per proteggere le strutture artistiche interne. Previsto a breve anche il restauro del soffitto della sala consiliare, sempre sotto la direzione della Soprintendenza. “Un intervento simbolico per il patrimonio storico e identitario della città”, ha commentato il sindaco.

