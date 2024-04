Sisma L’Aquila, a luglio fine dei lavori a palazzo Dragonetti

agenzia

Marsilio, più complessa la situazione per palazzo Centi

L’AQUILA, 06 APR – I lavori al cantiere di palazzo Dragonetti, in via Roio, saranno riconsegnati l’8 luglio e lo stabile sarà designato per accogliere anche la sede di Abruzzo Film Commission. Lo ha reso noto il governatore Marco Marsilio che, nel giorno del 15/o anniversario del terremoto dell’Aquila, ha accompagnato i giornalisti in un mini-tour in due strutture in carico alla Regione Abruzzo. Presenti anche il sottosegretario Fausta Bergamotto e il senatore Guido Liris. Il palazzo è di fine Quattrocento. Più complessa la situazione relativa all’altro palazzo visitato, palazzo Centi. “Il cantiere è in corso – ha spiegato Marsilio – ed è stato aperto durante il nostro primo mandato, dopo dieci anni di lunga attesa. L’intervento è molto complesso e i lavori hanno fatto peraltro emergere nuovi preziosi ritrovamenti a partire dagli affreschi rinvenuti sotto alle tappezzerie. Opere che le Soprintendenze hanno ritenuto meritevoli di approfondimento, di recupero e di restauro. Questo – ha sottolineato Marsilio – ha complicato la gestione del cantiere e oggi nel giorno dell’anniversario era giusto fare questo atto di trasparenza, far conoscere ai cittadini, attraverso gli organi di informazione, qual è lo stato dell’arte”. A tal proposito, Marsilio ha illustrato i passaggi tecnici: “C’è una perizia di variante per cui è stata ormai chiusa la negoziazione tra l’impresa e la direzione dei lavori. A breve verrà sottoscritta e formalizzata. Ripartiranno così i lavori – ha aggiunto – che entro la fine del 2025 permetteranno il ripristino della sicurezza sismica dell’edificio e la messa in sicurezza, anche di tutti i corredi artistici e architettonici”. “Purtroppo – ha concluso – per restituire alla città il nuovo palazzo sarà necessario un nuovo finanziamento per il quale siamo già all’opera. Così potrà partire un nuovo lotto di lavori che completeranno l’intervento. Purtroppo un palazzo così delicato e storico necessità di cure e attenzioni inevitabili”. Una volta ultimati i lavori, a palazzo Centi tornerà la Presidenza.

