Sisma L’Aquila, in Tribunale sit-in contro sentenze choc

agenzia

Domani è prevista la mobilitazione 'Le vittime non hanno colpa'

L’AQUILA, 29 LUG – Il parcheggio del tribunale dell’Aquila, a Villa Gioia, ospiterà domani alle 18 la mobilitazione organizzata dai comitati spontanei dei familiari delle vittime dopo le ultime sentenze choc che non solo non risarciscono i parenti ma attribuiscono anche una condotta incauta alle vittime. Un’iniziativa dal titolo ‘Le vittime non hanno colpa’, che è stata presentata in conferenza stampa all’Aquila a Palazzo Margherita, sede del Comune del capoluogo, dai rappresentanti dei familiari delle vittime e del progetto Storie di Giustizia. Quest’ultimo è alla base di un documentario che racconterà il terremoto dell’Aquila alla luce delle sentenze giudiziarie, quelle emesse e quelle ritenute mancanti. La più recente ha confermato una sentenza di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la morte di sette studenti, avvenuta a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Quindi per loro nessun risarcimento danni: anzi, dovranno pagare anche 14mila euro di spese legali. A tal proposito, Simona Giannangeli, consigliera comunale per il movimento L’Aquila coraggiosa, è pronta a presentare un ordine del giorno sottoscritto da tutte le minoranze che impegni sindaco e giunta a pagare le spese legali ai familiari e la cosa probabilmente sarà calendarizzata nel prossimo consiglio comunale. La stessa cosa accadrà a livello regionale con il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA