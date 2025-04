Sisma L’Aquila, lutto cittadino per il 16/o anniversario

agenzia

Ordinanza dispone bandiere a mezz'asta e attività ridotte

L’AQUILA, 04 APR – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza con la quale viene proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domenica 6 aprile, 16/o anniversario del sisma del 2009, “in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti con la perdita dei propri congiunti, anche al fine di promuovere iniziative di riflessione e di partecipazione collettiva”. “Anche in questa ricorrenza – recita il provvedimento – l’Ente ha promosso, unitamente alle Associazioni dei familiari delle vittime del sisma e di concerto con le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, un programma di iniziative prevedente momenti di commemorazione, riflessione e omaggio alle vittime”. In particolare vengono disposti: l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale, e il divieto, fatte salve le iniziative ricomprese all’interno del programma delle commemorazioni, delle attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano. L’ordinanza invita al contempo: tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, le altre Pubbliche amministrazioni a prendere parte alle iniziative promosse in commemorazione del sisma, nonché ad esprimere in forme decise autonomamente la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, i balconi o le finestre degli edifici; gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, a sospendere l’attività lavorativa la mattina del 6 aprile fino alle 11.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA