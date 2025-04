Sisma L’Aquila, riconsegnato oltre l’80% degli edifici

agenzia

Dati Usra, istruite 29.284 su 29.284 presentate nel privato

L’AQUILA, 05 APR – A sedici anni dal sisma del 2009, la ricostruzione dell’Aquila e del suo comprensorio si avvicina a una fase cruciale. Tra rallentamenti burocratici, emergenze successive e nuove normative, il bilancio attuale restituisce un quadro di sostanziale avanzamento, ma non privo di criticità. Ad oggi, secondo i dati diffusi dall’Ufficio speciale per la ricostruzione L’Aquila, sono state presentate 29.828 pratiche di ricostruzione privata, di cui 29.284 concluse. Di queste, 3.592 sono state archiviate o annullate, mentre ne restano da istruire ancora 544. La percentuale di pratiche istruite sul totale presentato supera il 98%. L’importo richiesto per gli interventi privati ammonta a oltre 8,3 miliardi di euro, con 6,65 miliardi già concessi a fronte di una richiesta complessiva per le pratiche concluse di 7,37 miliardi. Restano da avviare richieste per circa 665 milioni di euro. Complessivamente, l’88% degli importi richiesti sono stati istruiti. Sul fronte della ricostruzione pubblica, i dati aggiornati a fine dicembre indicano che il costo complessivo delle opere previste è di 2,62 miliardi di euro, di cui 2,44 miliardi già finanziati. Tuttavia, l’importo erogato si ferma a 1,68 miliardi, con una percentuale di erogazione sul totale finanziato del 69,21%. Il 2026, anno per cui L’Aquila è stata disegnata Capitale italiana della Cultura, potrebbe segnare degli obiettivi importanti, a partire dalla riapertura del Teatro comunale, annunciata nei giorni scorsi dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Sempre entro il 2026, il Museo nazionale d’Abruzzo (Munda) tornerà parzialmente nel Castello cinquecentesco dell’Aquila, dopo anni all’ex Mattatoio: saranno esposte solo le opere medievali e del Cinquecento, in attesa che si completino altri spazi. Intanto, proseguono i lavori sulle mura urbiche, in particolare a Porta Branconia, dove si prevede un percorso pedonale illuminato. Altri interventi strutturali sono in corso a Palazzo Centi, sede della Regione. Il capoluogo, secondo le stime dell’Usra, attesta l’80-85% di edifici riconsegnati o in fase di riconsegna, in città e nelle frazioni.

