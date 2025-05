Sit-in per la ristoratrice di Napoli, adesivi anti-Israele

agenzia

'Sionisti non sono i benvenuti'. Boldrini alla Taverna

NAPOLI, 05 MAG – “Napoli è con Gaza al 100%”. E’ l’iniziativa lanciata dai movimenti proPal dopo la vicenda della lite tra la ristoratrice e la coppia di turisti israeliani che ha denunciato la donna ai carabinieri. Alcune decine di attivisti stanno tenendo un sit-in di solidarietà all’esterno della Taverna Santa Chiara, esibendo adesivi con lo slogan per Gaza e la scritta “Zionists not welcome”, “I sionisti non sono benvenuti”: “Li distribuiremo a tutti gli esercenti che vorranno aderire alla campagna e affiggerli sulla propria vetrina”. Tra le visite di solidarietà ricevute oggi dalla ristoratrice, Nives Monda, quella della ex presidente della Camera, Laura Boldrini.

