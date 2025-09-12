Sit-in ProPal a L’Aquila davanti Leonardo, ‘fuori da università’

agenzia

Bloccato accesso all'azienda, momenti di tensione con polizia

L’AQUILA, 12 SET – Manifestanti ProPal hanno bloccato da questa mattina la via di accesso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space nella zona industriale ovest dell’Aquila. Tensioni con la polizia si sono verificate alla richiesta di liberare l’accesso alle aziende. “Leonardo Spa fa i soldoni sul sangue dei popoli”, si legge in uno dei cartelli. Un altro recita: “Fuori Leonardo dalle università”. Sul posto sono presenti agenti della Digos e un furgone della polizia con agenti in tenuta antisommossa. Alla mobilitazione, ancora in corso, stanno partecipando attivisti da tutto l’Abruzzo, con azioni di volantinaggio già avviate il mese scorso. Tra i cartelli, anche uno con scritto “Sabotiamo la guerra, blocchiamo tutto”. Nel sit-in anche striscioni di solidarietà nei confronti dei tre palestinesi Anan Yaheesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh sotto processo all’Aquila con l’accusa di terrorismo internazionale.

