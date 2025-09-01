Sit in Usb per la pace davanti al porto di Trieste

agenzia

Contro utilizzo scalo per inviare armi

TRIESTE, 01 SET – In occasione della Giornata Internazionale di azione dei Sindacati per la Pace, l’Unione Sindacale di Base di Trieste ha promosso un presidio al varco 4 del Porto di Trieste, esponendo striscioni e bandiere per la pace, oltre a slogan come “Noi non lavoriamo per la guerra”. “La mobilitazione di oggi – ha spiegato Alessandro Perrone di Usb Trieste – è un evento consueto per manifestare la pace contro le guerre, perché è la data che ricorda l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quest’anno assume un valore in più, che è quello della solidarietà verso la Palestina e il popolo di Gaza. Siamo qui oggi – ha precisato – perché i porti di Trieste e Monfalcone sono individuati come porti logistici per il militare. Noi siamo contrarissimi questo e vogliamo che rimangano civili. Una ragione in più per essere qui – ha aggiunto – è per dire no alle guerre e per manifestare solidarietà alle popolazioni che stanno soffrendo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA