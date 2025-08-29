Siti sessisti, ipotesi stretta su server e provider

Provvedimenti

Monitoraggio attivo, possibili limitazioni a chi fornisce servizi

Una stretta su server e provider con possibili limitazioni su chi fornisce i servizi digitali. Su questo stanno lavorano fonti che indagano sui casi di siti e forum sessisti. L’intento è colpire chi fornisce questi servizi limitandone le attività per evitare nuovi episodi di furto di foto inserite poi in contesti sessisti e offensivi. Il monitoraggio di server e provider è comunque sempre attivo.

