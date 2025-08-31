Siti sessisti: presto fascicolo, gestore sarà sentito

agenzia

In Procura Roma l'informativa, poi le iscrizioni degli indagati

ROMA, 31 AGO – L’apertura di un fascicolo, l’iscrizione degli indagati e l’eventuale interrogatorio del gestore del sito, ormai chiuso, Phica.eu. La prossima settimana i pm di piazzale Clodio analizzeranno l’informativa della Polizia postale sui casi di foto rubate che ritraggono donne finite su forum e chat e oggetto di commenti volgari e offensivi. Il gestore del sito sessista sarebbe italiano e nonostante il server sia estero non ostacolerebbe l’azione penale nei suoi confronti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA