Siti sessisti, si indaga su società di Vitiello a Genova

'Lupotto srls' reclutava influencer per fare pubblicità social

GENOVA, 05 SET – La Polizia postale di Genova è stata incaricata dalla Procura di Roma di indagare su di una società di marketing aperta nel capoluogo ligure dal gestore del sito phica.eu, Vittorio Vitiello. Lo scrive stamani il quotidiano genovese Il Secolo XIX. La procura romana ha accertato che Vitiello, originario di Pompei (Napoli) e residente a Scandicci (Firenze), ha registrato nel 2023 presso la Camera di Commercio di Genova la società Lupotto srls. Compito della società era quello di ingaggiare influencer che, dietro compenso, pubblicizzasero sui social le attività dell’imprenditore. In due anni, Lupotto ha fatturato complessivamente 150mila euro. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria deve accertare cosa c’è dietro questa società genovese: se Vitiello avesse collaboratori nel capoluogo ligure, che potrebbero averlo aiutato nella raccolta di foto, o se gestisse tutto da remoto. Lupotto srls, secondo gli inquirenti romani, aveva sostituto una società creata da Vitiello a Firenze anni prima con lo stesso scopo, chiusa nel 2019 dopo che l’imprenditore era stato denunciato per la diffusione di foto senza autorizzazione.

