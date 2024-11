Smantellata centrale del tabacco di contrabbando in Europa

agenzia

Operazione Gdf-Carabinieri e 11 polizie. A Bergamo una fabbrica

MILANO, 19 NOV – Sono in corso in tutta Europa arresti, perquisizioni e sequestri volti a smantellare un gruppo criminale composto, secondo le accuse, da decine di elementi originari dell’Est Europa (ucraini, moldavi e romeni) ritenuti responsabili del reato di produzione e traffico di sigarette di contrabbando. Oltre 50 le tonnellate di tabacco sequestrate, per un valore sul mercato nero di oltre 13 milioni di euro. Lo ha reso noto la Guardia di Finanza di Bergamo. Una delle fabbriche sequestrate si troverebbe proprio nel capoluogo. In totale sono 11 le Forze di polizia impegnate (in Italia, Francia, Polonia, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania e Paesi Bassi) . In Italia, le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Arma dei Carabinieri di Bergamo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale orobico.

